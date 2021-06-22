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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.06.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da FETÖ soruşturması: 11 gözaltı kararı

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Son dakika... Ankara'da FETÖ soruşturması: 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmasında haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içerisinde "ev abiliği", "belletmen", "bölge talebe mesulü", "izdivaç mesulü" ve "öğretmen" konumunda bulunan ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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