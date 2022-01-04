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Son dakika... Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

#FETÖ#Operasyon#Ankara

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen 99 şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. 'Mahrem imam' oldukları belirlenen 65'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika... Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 55'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE 2. DALGA OPERASYON

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

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