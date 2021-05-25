Son dakika: Art arda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 23'ü yakalandı.

KONYA MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 15 GÖZALTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin, TSK'daki yapılanmasın sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli 7 ilde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



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