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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)-  AA
Haber Giriş: 25.05.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Art arda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

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Son dakika: Art arda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Gelen son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 23'ü yakalandı. Öte yandan Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 23'ü yakalandı.

KONYA MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 15 GÖZALTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin, TSK'daki yapılanmasın sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli 7 ilde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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