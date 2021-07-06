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Gündem
DHA - AA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu: 66 gözaltı kararı

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Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu: 66 gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilirken, 20 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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