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DHA - AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu

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Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliden 4’ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 4'ü adreslerinde yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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