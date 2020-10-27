Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliden 4’ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 4'ü adreslerinde yakalandı.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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