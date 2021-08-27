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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele ve siber daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 5'i halen görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 astsubay olmak üzere toplam 41 şüphelinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

Ankara merkezli 32 ilde haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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