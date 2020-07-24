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DHA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

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Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 21 polis hakkında gözaltı kararı verdi.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki toplam 21 emniyet personeli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.''

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