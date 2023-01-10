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Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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#FETÖ#Operasyon#Ankara
Son dakika... Ankarada FETÖ operasyonu: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 08:45

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16’sı İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunan, 'bylock' kullanıcısı oldukları tespit edilen, bu şekilde örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan; 5'i çeşitli kamu kurumlarında görevde, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği öğrenildi.

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İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU

ByLock kullandıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda halen görevde olan 1 hemşire, 1 öğretmen ile ihraç edilmiş 1 polis ve 1 merkez bankası personeli memurunun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

16 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olması dışında haklarında örgütle bağlantıları olduklarına dair ihbar ve örgütün finans kaynağı Bankasya'da artıran hesaplarının olduğu öğrenildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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#FETÖ#Operasyon#Ankara

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