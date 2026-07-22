Son dakika... Ankara'da eğitim helikopteri düştü: 2 yaralı

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Alınan bilgiye göre, bir şirkete ait helikopter, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 2 PERSONEL KAZADAN YARALI OLARAK KURTARILDI

Ankara Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."