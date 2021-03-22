MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İstanbul'da çamur, Ankara'da dolu yağdı
GeriGündem Son dakika... İstanbul'da çamur, Ankara'da dolu yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da çamur, Ankara'da dolu yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ankara'da bugün etkili olan sağanak yağışla birlikte kentin bazı bölgelerinde dolu yağışı da görüldü. Kısa süreli etkili olan yağış ile birlikte bazı bölgeler beyaza büründü. Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. İstanbul'da da gece saatlerinde çamur yağdı, sabah uyandığında araçlarını çamur kaplı gören vatandaşlar şoke oldu.

8
  • Ankarada dolu yağdı
  • Ankarada dolu yağdı
  • Ankarada dolu yağdı
  • Ankarada dolu yağdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başkent'te sabahtan bu yana yer yer etkili olan sağanağın ardından öğleden sonra kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu. Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

TBMM BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü. TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu. Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.

TBMM bahçesine yıldırım düştü
TBMM bahçesine yıldırım düştü!

İSTANBUL'DA DA ÇAMUR YAĞDI

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.  Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Son dakika... İstanbulda çamur, Ankarada dolu yağdı

İstanbulda gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı!
AKOMdan İstanbul için uyarı Sibiryadan geliyor
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sibirya'dan geliyor

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi