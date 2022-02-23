Son dakika: Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı

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Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ilacını yazmak için rapor istediği hastası tarafından darbedilmişti. Saldırgan Feray Y. görev başındaki doktoru kasten yaralama suçundan tutuklandı.