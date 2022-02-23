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Son dakika: Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı

#Doktor#Ebru Ergin Bakar#Darb
Son dakika: Ankarada doktor Ebru Ergin Bakarı darbeden şüpheli tutuklandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakarı darp eden şüpheli Feray Y., 3359 sayılı kanunun 12nci maddesi gereğince görevi başındaki doktoru kasten yaralama suçuyla tutuklandı.

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Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ilacını yazmak için rapor istediği hastası tarafından darbedilmişti. Saldırgan Feray Y. görev başındaki doktoru kasten yaralama suçundan tutuklandı.

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#Doktor#Ebru Ergin Bakar#Darb

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