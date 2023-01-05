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Son dakika... Ankara'da doğal gaz sızıntısı paniği: Çok sayıda personel hastanelere sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Gaz#Sızıntı#Ankara
Son dakika... Ankarada doğal gaz sızıntısı paniği: Çok sayıda personel hastanelere sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 11:06

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, doğal gaz tesisatındaki kaçak nedeniyle rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Rıfat Börekçi Caddesi'ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda meydana geldi. Kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı. Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Son dakika... Ankarada doğal gaz sızıntısı paniği: Çok sayıda personel hastanelere sevk edildi



Doğal gaz ekipleri binada inceleme yaptı. Araştırma sonucu binadaki doğal gaz tesisatında kaçak tespit edildi. Binadaki gaz kesildi.

Kurumun mutfak personellerinden Yusuf Gümüş, kendisinin de gazdan etkilendiğini; ancak durumunun iyi olduğunu belirterek, "İlk önce herkes birden rahatsızlandı. İlk başta biz bir rahatsızlıkları var diye düşündük, ondan sonra diğer arkadaşlar da bayılmaya başladı. Ambulans çağırmak zorunda kaldık. Şu an durumum iyi, sadece biraz tansiyonum düşmüş o kadar. Diğer arkadaşların da durumlarının iyi olduğu söylendi" dedi. 

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#Doğal Gaz#Sızıntı#Ankara

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