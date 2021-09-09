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Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)- AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu

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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da olduğunu tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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