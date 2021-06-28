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Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 28.06.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte bulunan 28'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 30 kişinin, Irak ve Suriye'deki DEAŞ üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi.

Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Diğer 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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