Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatları tespit edilen 15 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde, 31.12.2020 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama / el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.
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