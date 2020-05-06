Son dakika... Ankara'da boya fabrikasında yangın

Kahramankazan'da sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Saray Mahallesi'ndeki boya fabrikasında saat 14.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alevleri söndürme çalışmaları sürdürülüyor.