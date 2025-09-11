×
Son dakika... Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#ANKARA#Kalecik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 08:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

