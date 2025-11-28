×
Gündem Haberleri

Son dakika... Ankara'da 153 kişi zehirlenmişti! 4 kişi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

Son dakika... Ankarada 153 kişi zehirlenmişti 4 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 07:51

Ankara'da 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmasına ilişkin soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Ankara'nın bazı ilçelerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi ve 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında aralarında yemek firması sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, çeşitli hastanelerde tedavi gören 153 kişiden 50'sinin taburcu edildiği, kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı, kalan hastaların ise tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Vatandaşların bir yemek firmasından temin edilen tavuk döner menüsünü tükettikleri ve bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edilirken, ilgili firmadan örnekler alındığı ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

