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Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara Valiliği'nden hava durumu uyarısı

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Son dakika: Ankara Valiliği'nden hava durumu uyarısı

Gelen son dakika haberine göre, Ankara Valiliği kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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