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Haber Giriş: 24.08.2021 - 00:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması

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Son dakika: Ankara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberleri: Ankara Üniversitesi'nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin senato kararı yayınlandı.

Ankara Üniversitesi'nden yapılan paylaşım şöyle;

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