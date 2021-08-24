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Son dakika: Ankara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberleri: Ankara Üniversitesi'nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin senato kararı yayınlandı.
Ankara Üniversitesi'nden yapılan paylaşım şöyle;
ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN SENATO KARARI pic.twitter.com/Y1TFOSI11W— Ankara Üniversitesi (@AnkaraUni) August 23, 2021