Son dakika: Ankara Polatlı'da Topçu ve Füze Okulu'nda yangın çıkarmak istemişti! Yeni gelişme...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelinin dün "kamu malına zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz ettiği belirtilen açıklamada, itirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin şüphelinin tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında 28 Temmuz'da çıkan yangın ile ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, şüpheli hakkında yasal sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu anlaşılan şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmaktadır. Öte yandan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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