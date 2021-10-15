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Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 98 gözaltı kararı...

#FETÖ#Terör#Ankara
Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonu 98 gözaltı kararı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlar doğrultusunda MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, bugünden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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