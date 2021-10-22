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Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 125 gözaltı kararı

#FETÖ#Operasyon#Ankara
Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonu 125 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, bazıları memurluk sınavları öncesinde soruları aldıkları belirlenen 29 şüpheli ile örgütün Jandarma Genel Komutanlığı 'mahrem hizmetler' soruşturmasında 18 astsubay ve 78 eski askeri öğrenci toplam 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ/PDY ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları da belirlenen 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 15 ilde, gözaltı kararı verildi.

JANDARMA MAHREM YAPILANMASINDA 96 GÖZALTI KARARI

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY üyelerinin deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı içinde ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer alan 96 şüpheli tespit edildi. 18'i daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılan astsubay, 78'i de daha önce ilişiği kesilen askeri öğrenci 96 şüpheli hakkında Ankara merkezli 37 ilde, gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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