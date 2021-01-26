DHA
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Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde PKK'nın gençlik yapılanması 'Devrimci Gençlik Hareketi' operasyonu!
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketinin faaliyetlerinin deşifresi edilmesi, mensuplarının yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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