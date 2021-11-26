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Son dakika... Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

#FETÖ#Operasyon#Ankara
Son dakika... Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında, 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında FETÖ/PDY tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 12‘si avukat ve avukat stajyeri olan toplam 36 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

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#FETÖ#Operasyon#Ankara

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