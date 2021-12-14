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Son dakika: Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

#FETÖ#Ankara#Operasyon
Son dakika: Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 64’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38’i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alan mahrem yapılanması içinde faaliyet yürütün şüpheliler tespit edildi.

'Mahrem imam' oldukları belirlenen 64'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38'i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 şüphelinin Ankara merkezli 43 ilde gözaltına alınmasına karar verildi. 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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#FETÖ#Ankara#Operasyon

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