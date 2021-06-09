Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu! 30 şüpheli yakalandı

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonun detaylarını anlattı.

İşte Serhat Dal'ın aktardıkları:

Etimesgut ve Sincan ilçelerinde emlak, oto galeri ve kafe adında faaliyet yürütüyor görüntüsü veren, liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütünün bölgede bulunan esnafın üzerinde baskı kurarak korku sindirdiği, zorla haraç topladığı, vermek istemeyenlerin iş yerlerini kurşunladığı ya da silahla yaralama eylemini örgüt üyelerine talimat vererek yaptırdıkları, yüksek faizli para verdikleri, ödemeyenlerin evlerini, iş yerlerini zorla aldıkları, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ticareti gibi eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen örgüte operasyon düzenlendi. İstanbul ve Düzce de dahil olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı.

37 ikamet ve 10 iş yeri olmak üzere 47 adreste arama yapıldı. 14 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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