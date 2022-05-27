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Son dakika... Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!

#FETÖ#Operasyon#Ankara
Son dakika... Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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#FETÖ#Operasyon#Ankara

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