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DHA-İHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara merkezli 25 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

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Son dakika: Ankara merkezli 25 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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