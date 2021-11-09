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Son dakika: Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

#FETÖ#Ankara#Operasyon
Son dakika: Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 25 ilde gözaltı kararı verdi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda zanlılardan 35'i yakalandı.

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Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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