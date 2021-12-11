Son dakika! Ankara Kahramankazan'da korkunç trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı

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Ankara-Kahramankazan kara yolunun 16. kilometresi İmrendi mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

TRT Haber'in haberine göre, Eskişehir'den Kahramankazan'a cenaze için gelen ve içinde 5 kişinin olduğu öğrenilen otomobil, içinde işe giden 4 kişinin bulunduğu diğer bir otomobil ile çarpıştı.

Kazada, 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan 3 kişi Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası kara yolunda duran trafik, kontrollü şekilde verilmeye başlandı.