Son dakika: İki HDP milletvekili hakkında provokatif paylaşımları nedeniyle soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, provokatif sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK/KCK tarafından şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bazı sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' şeklindeki paylaşımlar ile daha önce kaçırılan şehit vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği bildirildi. Görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
2 HDP MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA
HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, provokatif sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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