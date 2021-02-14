MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İki HDP milletvekili hakkında provokatif paylaşımları nedeniyle soruşturma
GeriGündem Son dakika: İki HDP milletvekili hakkında provokatif paylaşımları nedeniyle soruşturma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 14.02.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: İki HDP milletvekili hakkında provokatif paylaşımları nedeniyle soruşturma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: İki HDP milletvekili hakkında provokatif paylaşımları nedeniyle soruşturma
Abone Olgoogle-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, provokatif sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK/KCK tarafından şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bazı sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' şeklindeki paylaşımlar ile daha önce kaçırılan şehit vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği bildirildi. Görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2 HDP MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA

HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, provokatif sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

PKK vahşeti Garada 13 şehit... Malatya Valisi kimliklerini açıkladı
PKK vahşeti! Gara'da 13 şehit... Malatya Valisi kimliklerini açıkladı
Gara bölgesinde toplam 53 terörist etkisiz hale getirildi
Gara bölgesinde toplam 53 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar acı haberi böyle duyurdu: PKKnın kalleş yüzü bir kez daha görüldü
Bakan Akar acı haberi böyle duyurdu: 'PKK'nın kalleş yüzü bir kez daha görüldü'
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle