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Gündem
DHA- AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş karar! Soruşturma başlatıldı

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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş karar! Soruşturma başlatıldı
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Gelen son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, İstanbul Milletvekili Şık'ın "Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı" belirtildi.

Bunun üzerine, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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