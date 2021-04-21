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DHA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti... Engin Altay hakkında soruşturma başlatıldı

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Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti... Engin Altay hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Adnan Menderes göndermesi yaptı. Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "tehdit suçu" işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

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