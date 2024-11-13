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Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser incelemesi

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Büyükşehir Belediyesi#KONSER#Soruşturma
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesine konser incelemesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 21:12

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek bedelli konser harcamaları için inceleme başlattı, İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konser harcamaları ile ilgili inceleme başlatmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yavaş, "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir" dedi.

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesine konser incelemesi


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#Ankara Büyükşehir Belediyesi#KONSER#Soruşturma

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