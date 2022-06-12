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ABB, AnkaralÄ± vatandaÅŸlarÄ± yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ konusunda uyardÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n Ankaraâ€™da Ã¶ÄŸleden sonra yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n baÅŸlamasÄ± beklenmektedir. BugÃ¼nkÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n olumsuz sonuÃ§larÄ±nÄ±n, Ã¶nceki yaÄŸÄ±ÅŸlarda topraÄŸÄ±n suya doymasÄ± nedeniyle daha Ã§ok olabileceÄŸi tahmin edilmektedir.



Bu bakÄ±mdan, Ã¶zellikle istinat duvarÄ± yakÄ±nlarÄ±na araÃ§larÄ±n park edilmemesi, bÃ¼yÃ¼k mesire alanlarÄ± gibi aÃ§Ä±k alanlardaki bireysel programlarÄ±n ertelenmesi gibi tedbirlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan Ã¶zellikle rica ederiz. Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, kentimizde yaÅŸanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek iÃ§in bugÃ¼n bin 468 araÃ§ 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmektedir. MaÄŸdur olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ise tek tek ulaÅŸÄ±p maÄŸduriyetlerini Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmaya devam edecek, yaralarÄ±mÄ±zÄ± birlikte saracaÄŸÄ±z" denildi.

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Kentte dÃ¼n etkili olan saÄŸanak sonrasÄ± AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esindeki Tatlar Deresi'nin taÅŸmasÄ± sonucu aracÄ±yla sele kapÄ±lan CHP Mamak Ä°lÃ§e GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°lkay YiÄŸit hayatÄ±nÄ± kaybetti, bÃ¶lgede arÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen Mehmet G.'nin ise kaybolduÄŸu belirtildi. Ä°hbarla bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan ancak olumlu bir sonuÃ§ alamayan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri, bu sabah da faaliyetlerini aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

15 kilometrekarelik dere yataÄŸÄ± boyunca devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalara sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri de destek veriyor. Belediye ekipleri de bÃ¶lgede hasar tespit ve temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

'MÃœÅžTERÄ°MÄ°ZÄ°N ARABASINI ARARKEN CESEDÄ° BULDUK'

BÃ¶lgede hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan ve sel felaketinde hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°lkay YiÄŸit'in cansÄ±z bedenini bulan Erdavut DedeoÄŸlu, "DÃ¼n burada mÃ¼ÅŸterimize kurban sattÄ±k. DÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±nca sel geldi. Her ÅŸey 15 dakika iÃ§inde oldu. Sel, iki arabayÄ± dereye attÄ±. MÃ¼ÅŸterimizin arabasÄ±nÄ± ararken cesedi bulduk. AyaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k, Ã¼zerinde Ã§alÄ± Ã§Ä±rpÄ± yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± vardÄ±. Jandarmaya haber verdik. DaÄŸlar bir anda Ã¼zerimize kayÄ±p geldi. Ã–nÃ¼nde durulmuyor. Ne olduÄŸunu anlayamadÄ±k. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda benim Ã§iftliÄŸimden 500 metre aÅŸaÄŸÄ±daki arÄ±cÄ± kaybolmuÅŸ, 58-60 yaÅŸlarÄ±ndaydÄ±. Onu henÃ¼z bulamadÄ±lar" dedi.Â

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Ã–te yandan Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yaÅŸanan sel felaketi ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Kentte son 4 gÃ¼ndÃ¼r yaÅŸanan fÄ±rtÄ±nada rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n zaman zaman saatte 92 kilometreye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve 127 kilogramlÄ±k yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "Ankara'nÄ±n yÄ±llÄ±k ortalamasÄ± ise 392 kilogramdÄ±r. Bu 4 gÃ¼n boyunca 250 aÄŸaÃ§ devrilmesi, 63 Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, 5 istinat duvarÄ± Ã§Ã¶kmesi, 166 mahsur kalma dahil 6 bin 670 olaya belediyemiz tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edildi" denildi.