Son dakika: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden Akıncı Üssü davası kararı

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Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşması, 26 Kasım 2020'de yapıldı. Mahkeme kararında; sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş, darbeyi yöneten askerler Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak, Aydemir Taşcı, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Hüseyin Türk, Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun'a, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast', '77 kişiyi kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Hasan Hüsnü Balıkçı darbe girişimi gecesi TBMM'yi, pilot yarbay Mustafa Azimetli de Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalamıştı.

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KÜLLİYEYİ BOMBALAYAN PİLOTA, 16 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü nizamiyesinde toplanan vatandaşların üzerine ateş açan eski Albay Ali Erarslan’a 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1548 yıl, darbe girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Zekai Aksakallı’yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş’a 9 kez ağırlaştırılmış ve bin 555 yıl 7 ay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit’e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıl 6 ay, sanıklar eski pilot Ekrem Aydoğdu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı’nda 7 polisi şehit eden eski pilot Ertan Koral’a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl, yine emniyeti bombalayan eski pilot Mehmet Çetin Kaplan’a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 112 yıl 6 ay, Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nı bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’na 45 kez ağırlaştırılmış ve bin 170 yıl, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü saat 00.56’da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08’de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan’a 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ ve ‘Anayasayı ihlal’ suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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291 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sivil imamlar, darbenin yöneticisi olan asker sanıklar, darbe gecesi TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalayan 31 sanık dışında 260 sanığa da 'Anayasal düzeni ihlal’ suçundan en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklardan bazılarına 'kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da değişen yıllarda hapis cezası verildi. Böylece toplam 291 sanığa en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

46 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

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Mahkeme, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan müebbet hapis cezası verilen 46 sanıktan bazılarına, 'öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından değişen yıllarda hapis cezası verdi. 19 kişiye 'Anayasal düzeni ihlale yardım' suçundan 12 yıl 6 aydan 16 yıl 8 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası veren mahkeme, 41 kişiye de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, darbe gecesi yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılınca firar eden FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz ile firari sanıklar Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık’ın dosyası ayrıldı. 2 sanık hakkında da başka mahkemede ceza aldıkları için hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, 70 sanığın tüm suçlardan beraatına karar verdi.

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İSTİNAF: HUKUKA UYGUN BULDU

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından sanıklar, avukatları, bir kısım katılanlar ile darbe girişiminden zarar gören kamu kuruluşlarının avukatları verilen cezaları İstinaf etti. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, bazı düzeltmeler dışında yapılan tüm başvuruları esastan reddederek, Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünü hukuka uygun buldu. Tüm başvuruları, tek tek inceleyen Ceza Dairesi, kararını, yapılan başvurulara ve verilen cezalara göre ayrı ayrı oluşturdu. Sivil imamlar ve darbeyi yönettiği iddia edilen askerler ile diğer tüm sanıklar yönünden kurulan mahkumiyet hükmüne yapılan istinaf başvurularını esastan reddeden mahkeme, "Mesleki bilgileri, birikimleri itibarıyla üzerlerine atılı suçu işledikleri kanaatine ulaşılmış olmakla; yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gerekçelerle reddedilmesine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik olmadığı" değerlendirmesini yaptı.

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BERAAT KARARLARI DA ONANDI

20’nci Ceza Dairesi'nce katılan vekilleri tarafından istinaf edilen beraat kararlarını da esastan reddedilerek, "Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; beraat hükmü kurulan sanık ve suçlar yönünden; delillerin değerlendirilmesinde ve mahkemenin gerekçesinde bir isabetsizlik olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi

Mahkeme, cezaların artırıcı ya da azaltıcı yönünden yapılan istinaf başvurularında bazı sanıklar yönünde düzeltmeler yaparak, hukuka uygun buldu. Dosya, incelenmek üzere Yargıtay’a gönderilecek.