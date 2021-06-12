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Haber Giriş: 12.06.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara 9. Ağır Ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

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Son dakika: Ankara 9. Ağır Ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Buket Demirel'in cansız bedenini bu sabah yakınları buldu.

Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Demirel'in cansız bedeni, bu sabah yakınları tarafından bulundu.

KISA BİR SÜRE ÖNCE KALP AMELİYATI GEÇİRMİŞ

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaparken tedavi gördüğü diyabet ve böbrek hastalığı nedeniyle idari izin aldığı belirtilen Demirel'in kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Hakim Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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