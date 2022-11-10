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Son dakika: Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Güncelleme Tarihi:

#Anıtkabir#10 Kasım#Atatürk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 08:56

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.50’de devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürümesiyle başladı.

Son dakika: Anıtkabirde Atatürkü anma töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.

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Son dakika: Anıtkabirde Atatürkü anma töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:

“Aziz Atatürk. Ebediyete irtihalinizin 84’üncü yıldönümünde Zat-ı Alinizi, kahraman silah arkadaşlarını ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. ‘En büyük eserim’ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ni 85 milyon olarak ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun.”

Son dakika: Anıtkabirde Atatürkü anma töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı

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