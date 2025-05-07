×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Anayasa Mahkemesi sahipsiz hayvan düzenlemesinin iptalini reddetti

Güncelleme Tarihi:

#AYM#ANAYASA Mahkemesi#Sahipsiz Hayvanlar
Son dakika... Anayasa Mahkemesi sahipsiz hayvan düzenlemesinin iptalini reddetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 15:05

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal istemini reddetti.

Haberin Devamı

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna ilişkin CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüştü.

AYM, söz konusu kanunun iptali talebinin reddine karar verdi.

Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos 2024'te AYM'ye başvurmuştu. Başvuruda, iptali istenen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlendiği savunulmuştu.

Öte yandan, AYM'nin Genel Kurul toplantısı sırasında, bazı sivil toplum kuruluşları ile barolar, yasanın iptal edilmesi yönünde eylem yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AYM#ANAYASA Mahkemesi#Sahipsiz Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!