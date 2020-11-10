MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı
GeriGündem Son dakika... Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Son dakika... Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı
Abone Olgoogle-news

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 26 gündür ulaşıma kapalı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde 14 Ekim'de başlayan çalışmalar sona erdi.

Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 kara yolu üzerinden sağlandı.

Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ve Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.

Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3. viyadükleri üzerinde bulunan derzler yenilendi ve yol tekrar asfaltlandı.

Ekiplerin çalışmalarını ara vermeden sürdürmesi sonucu otoyolun Ankara yönü planlanandan 6 gün önce trafiğe açıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle