Ali ABLAY/İSTANBUL (DHA)
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Son dakika... Ambarlı Gümrüğü'nde maske operasyonu
Ambarlı Gümrüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda konteynırlarda çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi. Soruşturma sürerken polis, malzemelerin sayımını yapıyor.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrüğü içerisindeki bir konteynıra operasyon düzenledi. Konteynırın içerisinde maske, eldiven ve tulumlar ele geçirildi.
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