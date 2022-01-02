Son dakika... Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

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Kaza saat 09.30 sıralarında Amasya - Çorum kara yolunun Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası henüz belirnemeyen Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.