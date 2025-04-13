Son dakika... Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre,saat 17:43'de Amasya'nın Taşova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 6.21 km derinlikte meydana geldiği belirlendi.





BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Amasya Taşova’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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Amasya Taşova’da 4️⃣.6️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.… pic.twitter.com/miO237sbgS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2025

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA



Amasya Valisi Önder Bakan CNN Türk'ye yaptığı açıklamada sahada taramaların devam ettiğini, olumsuz bir durum olmadığını aktardı. Vali Bakan, "Merkezi Taşova'da olmak üzere 4.6 civarında bir deprem oldu. Vatandaşlarımızdan olumsuzluk yansımadı. Ekiplerimiz saha taramasını yapıyor. Ulaşan bir sıkıntımız yok. Samsun ve Tokat etkilenmiş olabilir. Çok yeni olduğu için vatandaşlarımızın dışarı çıkması çok doğal. Herhangi bir negatiflik yok." dedi.



