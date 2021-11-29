Son dakika: Aman dikkat! Meteoroloji'den 52 il için hava durumu uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın İzmir’de tüm arabalı vapur seferleri iptal Haberi Görüntüle

Meteoroloji tarafından 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

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Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Gözden Kaçmasın İDO ve BUDO'da lodos iptalleri Haberi Görüntüle

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Bu arada İzmir’deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı.Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir’de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti. Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı. Denizden taşan sular, sahil şeridindeki tramvay hattını da etkiledi. Tram İzmir’den yapılan açıklamada Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferlerinin gerçekleştirelemediği duyuruldu. Yunuslar ve Nikah Sarayı durakları arasında ESHOT otobüsleriyle ulaşımın sağlandığı ifade edildi.DHA Muhabiri Hande Nayman İzmir'de etkili olan fırtına nedeni ile Karşıyaka ilçesinde denizin taştığını bildirirken şu bilgileri aktardı:

İzmir’de şiddetli lodos etkili. Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Çift şeritli yolun bir yönü sularla kaplandığını söyleyebiliriz. Belediye ekipleri suları temizlemek için çalışıyor. Araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Meteoroloji turuncu uyarıda bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde başladı şiddetli fırtına ve lodos.



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Rüzgar bayağı kuvvetli Şile’de. İstanbul’da fırtına var bugün. Marmara’nın genelinde de 90 km’ye kadar çıkabilecek rüzgar. Öğleden sonra kuvvetli bir yağış var Trakya ve Marmara’da İstanbul da dahil.

Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kömür zehirlenmelerine de dikkat. Sıcaklıklar yarın 10-12 derece düşecek Balkanlar’dan gelen hava ile. Bu gece itibari ile İç Anadolu’ya ise kar gelecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16