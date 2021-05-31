Son dakika: Aman dikkat! Bu mesajları sakın açmayın… Karanlık internetten 4 milyonluk vurgun

CNN TÜRK istihbarat şefi Nihat Uludağ çocukları kullanarak milyonlarca liralık vurgun yapan siber korsan çetesi operasyonunun ayrıntılarına ulaştı. 70 ilde vatandaşların hesabını boşaltan o çetenin hilelerini Uludağ canlı yayınında anlattı. İşte o açıklamalardan satırbaşları:

İstanbul çocuk şube ekipleri bir çocuğu tespit ediyor ve o çocuğun siber korsanlık yaptığını fark ediyor ve o çocuğu yakından izliyor. İzlediğinde aslında bu çocuğun bunu kendi başına yapmadığını büyük bir hacker çetesinin bu çocuğu kullandığını tespit ediyor. Hummalı bir çalışma başlıyor 6 ay süren bir teknik takip ve izleme yapılıyor. Çete liderinin Bayrampaşa’da lüks bir rezidansta kaldığı tespit ediliyor. Bu çocukları kullanarak Türkiye’nin 70 ayrı ilinde vatandaşların hesabını boşaltarak 4 milyon liralık vurgun yapan dev bir çetenin izine rastlıyorlar. Operasyon yapılıyor 59 kişi hakkında gözaltı kararı alınıyor ve bunlardan 39’u gözaltına alınıyor. Aralarında 4 çocuk var.

Bu çocuklar bilgisayar ve yazılım becerisi olan çocuklar. Çete lideri kendi yapamadığı yazılımları karanlık internet denilen ve denetlenmesi mümkün olmayan bir ağ üzerinden bu çocuklara ulaşıyor ve çocukların bilgilerini test ettikten sonra güzel paralar verme vaadiyle çocukları vatandaşların bilgilerini ele geçirmekle görevlendiriyor. Çocuklar yazılım tekniği çok iyi olduğu için vatandaşlara hem sosyal medyadan hem SMS olarak mesajlar atıyor.

Ödül kazandınız, kredi kartı aidatınızı geri ödüyoruz, maaşınıza zam aldınız gibi hileli tuzaklı mesajlarla vatandaş tıkladığı an itibariyle bütün hesabı ele geçiriliyor.

Drop (kargo çalma), ship (başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma), mail order (bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması), phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, banka kartı çıkarma gibi birçok yöntemi var bu çetenin.

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