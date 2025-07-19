Son dakika... Altan Öymen hayatını kaybetti

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Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören 93 yaşındaki Altan Öymen'in dün entübe edilmişti. Altan Öymen, bugün tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Öymen'in 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanede başarılı bir akciğer operasyonu geçirdiği ve 1 hafta sonrasında taburcu olduğu kaydedildi.



Öymen'in yaklaşık 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatışının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu, beş yaşından itibaren Ankara'da büyüdü.Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk öğretmenlerinden olan babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, tek parti döneminde milletvekilliği yaptı.

Altan Öymen gazeteciliğe 1950 yılında Ulus Gazetesi'nde başladı. Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda, ilk dergisini iki kardeşiyle birlikte 10 yaşındayken çıkardığını anlattı.

Ulus'un dışında, Yeni Ulus, Halkçı, Tercüman, Öncü, Akis, Yeni Gün, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi çok sayıda gazetede muhabir, köşe yazarı ya da yönetici olarak çalıştı. Bir yandan çalışırken bir yandan okudu.

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Mali Şubesi'nde 1955 yılında tamamladı.1960'lı yıllarda Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevinde de bulundu.

CHP GENEL BAŞKANLIĞI

1950 yılında CHP'ye üye kaydı yaptırarak siyasete atıldı.1977'de CHP'den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan hükümette de Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı.

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1999 genel seçimlerinde CHP'nin baraj altı kalması nedeniyle Deniz Baykal, genel başkanlık görevinden istifa etti. Aynı sene yapılan Olağanüstü Kurultay'da Altan Öymen, genel başkan seçildi. Genel Başkanlık dönemi 15 ay sürdü. Aktif siyaseti bırakmasının ardından gazetecilik mesleğine devam etti.

İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, iki çocuk babasıydı.