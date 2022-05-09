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Son dakika... Alparslan Kuytul gözaltına alındı

#Alparslan Kuytul#Gözaltı#Adana
Son dakika... Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, gözaltına alındı.

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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, 7 milyon dolarlık senedin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü.

Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alındı.

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#Alparslan Kuytul#Gözaltı#Adana

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