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Haber Giriş: 04.10.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Aliyev: Cebrail kenti işgalden kurtarıldı

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Son dakika... Aliyev: Cebrail kenti işgalden kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" açıklaması yapılmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail kentini ve bölgedeki birkaç köyü kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan’dır!" ifadelerini kullandı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada da, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" bilgisi paylaşılmıştı.

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