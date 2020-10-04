Son dakika... Aliyev: Cebrail kenti işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail kentini ve bölgedeki birkaç köyü kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan’dır!" ifadelerini kullandı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada da, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" bilgisi paylaşılmıştı.