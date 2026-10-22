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Son dakika... Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda flaş gelişme

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#Alihan Kuriş#Ankara Suç Örgütü#Operasyon
Son dakika... Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda flaş gelişme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 23:03

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir" denildi.

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#Alihan Kuriş#Ankara Suç Örgütü#Operasyon

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